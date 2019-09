Zomervakantie eindigt gevoelig frisser, overwegend droog op eerste schooldag mvdb

01 september 2019

07u17

Bron: Belga 6 Weernieuws Vandaag wordt het vanaf het westen geleidelijk aan zonniger en blijft het overwegend droog. In het oosten is er nog kans op enkele buien in de namiddag. Het is gevoelig frisser. De maxima schommelen rond 16 graden in de Hoge Venen, 17 of 18 graden aan de kust en tot 20 graden in het centrum bij een matige westenwind, ruimend naar noordwest. Dat meldt het KMI.

Deze avond en in de nacht van zondag op maandag blijft het wisselend bewolkt met kans op enkele buien in het westen en het noorden van het land. Elders zijn er bredere opklaringen en blijft het overwegend droog. Vooral in de Ardennen is er ook kans op nevel of plaatselijk mistbanken. De minima liggen rond 6 graden in de Hoge Venen, 10 graden in het centrum en 15 graden aan de kust.

Morgenochtend is het gedeeltelijk bewolkt met kans op een bui in het noordwesten van het land. Elders zijn er eerst brede opklaringen. In de namiddag ontwikkelen zich stapelwolken op de meeste plaatsen maar blijft het vaak droog. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog maar een lokaal buitje is niet uitgesloten. De maxima komen uit tussen 20 en 22 graden.

Woensdagochtend neemt de bewolking snel toe vanaf het westen gevolgd door regen. In de loop van de dag trekt die regenzone naar het oosten. Op het einde van de dag verschijnen er opklaringen in het westen. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.