Zomerse topweek gaat van start, vandaag tot 24 graden HLA

22 juni 2020

06u27

Bron: Belga 0 Weernieuws Er zijn maandagochtend al bredere opklaringen over het noordwesten, maar elders hangen er nog lage wolken, vooral dan in de Ardennen. In de loop van de dag worden de opklaringen overal breder. Aan zee is het de hele dag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. De maxima schommelen van 18 graden in de Hoge Ardennen tot 24 graden in de Kempen. De meestal zwakke westenwind ruimt naar het noordwesten, zegt het KMI.

Maandagavond klaart het verder op en volgende nacht wordt het vrijwel helder bij minima van 6 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in het centrum. De wind is zwak uit oostelijke tot veranderlijke richtingen.

Dinsdag is het droog en zonnig met maxima van 22 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot lokaal 27 graden in het centrum. De zwakke veranderlijke wind draait later naar het oosten tot het noordoosten. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een zeebries uit het noorden tot het noordoosten.

Woensdag is het aanhoudend zonnig en zeer warm met maxima van 25 tot 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

Donderdag is het opnieuw zonnig met enkel wat stapelwolkjes. Het wordt nog iets warmer met maxima van 26 tot 31 graden. De wind waait zwak tot meestal matig uit oost tot zuidoost.