Zomers weekend gaat hittegolf vooraf: vandaag al zonnig en warm, morgen 29 graden JV TT

22 juni 2019

07u11

Bron: Belga 60 Weernieuws Het wordt vandaag zonnig en vrij warm, met maxima tot 24 graden. Morgen wordt dan de start van een reeks erg warme dagen, met temperaturen richting en boven de dertig graden, zo voorspelt het KMI.

Deze namiddag blijft het vrij zonnig. Er kunnen wel zich tijdelijk meer stapelwolken ontwikkelen, maar het blijft droog. De maxima gaan van 20 graden op de Ardense hoogten en aan de kust tot 24 graden in de Kempen, bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen 10 graden in de Ardense valleien en 15 graden in Vlaanderen.

Morgenochtend is het zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag kunnen er plaatselijk meer wolken ontstaan. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 29 graden in de andere streken.

Maandag komen er af en toe hoge wolkensluiers voor de zon. Er kunnen zich ook enkele stapelwolken ontwikkelen. In de kuststreek is een buitje op het einde van de dag zelfs niet uitgesloten. Het wordt erg warm met op meerdere plaatsen maxima van 31 of 32 graden, bij een matige zuidoostenwind. Ook aan zee komen we in de buurt van 28 graden, voor de zeebries opsteekt.

Ook dinsdag is het heet met zon en hoge wolkensluiers. De maxima gaan in stijgende lijn en bereiken plaatselijk 34 of zelfs 35 graden. Aan zee brengt een zeebries wat koelte. Ook woensdag worden er vrijwel geen wolken verwacht en kunnen we opnieuw 35 graden bereiken.

Donderdag zou het zonnig moeten blijven, maar hoe de temperaturen precies zullen evolueren, is nog even afwachten.