Zomers warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 18 april Jill Peeters

17 april 2018

17u00 0

Woensdag wordt een warme lentedag met heel de dag zonnig weer. Er is zelfs geen wolkje aan de hemel, en we krijgen dus een kraakheldere, blauwe hemel te zien. De temperaturen kunnen vlot klimmen tot gemiddeld 24 graden in het binnenland, in de Kempen gaan we richting zomerse 25 graden. Aan zee en in de Ardennen verwachten we maximaal 21 graden. Ondertussen waait de wind vrij zwak uit het oost-zuidoosten.

HLN