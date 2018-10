Zomers warme oktoberdag: kwik klimt tot 25 graden Redactie

12 oktober 2018

06u13

Bron: Belga 1 Weernieuws Vrijdag is het wisselend bewolkt met voornamelijk hoge of middelhoge wolkenvelden. Het blijft droog. De temperaturen stijgen naar waarden tussen 20 graden in de Ardennen en 25 graden in de Kempen. De zuidelijke wind blijft matig, aan zee soms vrij krachtig. Dat voorspelt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen. Het blijft vrij zacht met minima tussen 11 en 15 graden.

Zaterdag krijgen we een mooie najaarsdag met veel zon en aangename temperaturen. De maxima schommelen tussen 22 en 26 graden. Zondag begint met brede opklaringen, vooral dan in de oostelijke helft van het land. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en 22 graden in het oosten van het land.

Maandag sleept de regenzone nog tot de namiddag over het zuidoosten van het land. Elders is het droog met opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden.

Dinsdag blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Woensdagochtend trekt een vrij zwakke regenzone door het land. Erachter is er kans op enkele buitjes. De maxima schommelen tussen 13 en 17 graden. De wind waait matig uit westzuidwest.

Donderdag lijkt het meestal droog te blijven, alhoewel de kans op neerslag in het zuidoosten niet uitgesloten is. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden.

