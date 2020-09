Zomers warm weer op komst met regionaal zelfs mogelijk een hittegolf HR

10 september 2020

11u14

Bron: KMI, belga 10 Weernieuws Wie houdt van een mooie nazomer, zit de komende dagen goed in eigen land. Vanaf het weekend komt de zon meer en meer tevoorschijn. “Vooral vanaf zondag zit het kwik in de lift en halen we op meerdere plaatsen 25°C of meer. Na het weekend is een reeks met een tropische 30°C niet uitgesloten. Regionaal is er zelfs kans op een hittegolf.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het weekend mogen we geregeld veel zon verwachten. Vooral op zondag laat de zon zich van haar beste kant zien. We krijgen dan het maximaal aantal uren zon en maxima tot 25°C in het binnenland. Aan de kust blijft het wellicht enkele graden koeler.

Om een hittegolf te bereiken, is het belangrijk dat er gedurende 5 dagen een temperatuur wordt gehaald van 25°C waarvan 2 dagen de grens van 30°C moeten overschrijden. “De kans op een nationale hittegolf is klein”, weet Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Regionale hittegolf

Volgens NoodweerBenelux bereikt de temperatuur op maandag en dinsdag vlot de grens van 30°C, woensdag lijkt een dubbeltje op zijn kant te worden met temperaturen dichtbij de tropische 30°C. “Als we op woensdag ook nog tropische waarden kunnen noteren, dan hebben we regionaal wel een nieuwe hittegolf te pakken”, besluit Roose.

Na het weekend warmt het verder op en mogen we op maandag en dinsdag temperaturen verwachten tot dicht bij de tropische grens van 30°C. “Onder leiding van flink wat zonneschijn ontplooit de nazomer zich volledig boven ons land. Er wordt op beide dagen weinig wind verwacht, waardoor het tot laat in de avond genieten is van heerlijk weer”, aldus NoodweerBenelux.