Zomers warm vandaag: kwik stijgt tot 29 graden kv

21 mei 2020

06u34

Bron: Belga 0 HET WEER Het wordt opnieuw een zonnige dag met vrij veel hoge sluierbewolking, verwacht het KMI. In de loop van de namiddag ontwikkelen er zich wel enkele stapelwolken die vooral in het westen kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde regen- of onweersbui. Het kwik klimt naar 24 tot 29 graden.

Vanavond is er nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later in de nacht neemt de bewolking overal toe vanaf het westen en is er tegen de ochtend een spatje regen mogelijk in het noordwesten van het land. Het wordt een zachte nacht met minima van 13 tot 18 graden. De zwakke en veranderlijke wind wordt in de loop van de nacht matig uit zuid.

Vrijdag wordt het dan wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag wat regen of een bui vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 27 graden in de Kempen. In het binnenland wordt de wind matig uit zuidzuidwest ruimend naar west. Aan zee is de wind eerst matig en later vrij krachtig uit zuidwest. Rukwinden tot 65 km/uur zijn dan mogelijk.



Zaterdag brengt een storing nog tijdelijk wat regen ten zuiden van Samber en Maas. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met kans op een lokale bui vanaf het westen. De temperaturen nemen dan een duik en schommelen tussen 13 of 14 graden op de Hoge Venen en 21 graden in het centrum van het land.

Zondag is het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen en aan de kust en tot 21 graden in het centrum van het land.