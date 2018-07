Zomers warm met temperaturen tot dertig graden IB

15 juli 2018

06u41

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft zondag zomers warm met temperaturen tot 30 graden en af en toe een stapelwolk. Pas vanaf dinsdag koelt het wat af en krijgen we onstabiel weer met kans op buien en onweer. Dat meldt het KMI.

We krijgen vandaag opnieuw zomers weer, met veel zon en af en toe wat stapelwolken. Het wordt opnieuw warm, met maxima tot 30 graden in het centrum en tot 25 op de Ardense hoogten en aan zee. In de Ardennen is er kans op onweer. Zondagavond- en nacht is er in de Ardennen nog kans op een onweersbui, elders helder tot licht bewolkt bij minima van 12 tot 16 graden.

Maandag hetzelfde weerbeeld: het wordt zonnig en warm, bij maxima tussen 25 en 30 graden. Naar de avond en nacht toe is er wel kans op onweer.

Dinsdag krijgen we iets koelere maxima, rond 25 graden. Er trekt dan ook een storing van west naar oost over het land, met op sommige plaatsen regen of buien, mogelijk met een onweer.

Woensdag en donderdag maxima tussen 22 en 27 graden met zon en wolken. De kans op een bui is dan veeleer beperkt. Vrijdag opnieuw onstabiel met kans op onweersbuien bij maxima tussen 23 en 28 graden.

