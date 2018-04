Zomers warm dit weekend, maar nog geen redders aan de kust: "Water is nog berekoud" HA

19 april 2018

15u56

Bron: Belga 0 Weernieuws Ondanks het zomerweer en de warme temperaturen zetten de tien kustgemeenten nog geen strandredders in. Dat bevestigt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

Tienduizenden, mogelijks honderdduizenden Belgen zullen komend weekend verfrissing zoeken aan de kust met het aanhoudende warme, mooie zomerweer. Zwemmen in de zee is echter strikt verboden. Er zullen komend weekend nog geen reddingsposten bemand worden.

Blankenberge zet als eerste strandredders in, maar pas op 28 april. "We raden echt af om te zwemmen. Pootje baden zal al fris genoeg zijn. De zee heeft een watertemperatuur van ongeveer 10 graden. Dat is echt berekoud", zegt An Beun van IKWV. Het koude water is ronduit gevaarlijk, en kan zelfs lijden tot hartproblemen.

IKWV raadt kusttoeristen aan zich goed in te smeren tegen de felle zon, veel water te drinken en de kinderen een antiverdwaalarmbandje aan te doen. Die zijn al beschikbaar bij de toeristische diensten.