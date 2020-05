Zomers pinksterweekend met temperaturen tot 25 graden en volgende week wordt het nog warmer KVDS

29 mei 2020

06u54

Bron: Belga 184 Weernieuws Het verlengde pinksterweekend wordt zomers. Dat voorspelt het KMI. En ook volgende week blijft het warm en droog. De temperaturen kunnen dan zelfs nog verder oplopen.



Vrijdag is er net als de afgelopen dagen volop zon. In de namiddag verschijnen er in de Ardennen en over het oosten wel wat sluierwolken of een paar stapelwolken. De maxima schommelen van 18 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 23 à 24 graden in het centrum van het land. Aan zee waait er in de namiddag bij tijden wel een vrij krachtige noordnoordoostenwind. De avond en de nacht zijn nagenoeg helder met minima van plaatselijk 4 graden in de Ardennen tot 11 graden in Vlaanderen.

Zaterdag is het overwegend zonnig en droog. In de namiddag bereiken vanuit Duitsland enkele wolkenvelden het oosten en het centrum van het land, maar daar valt geen neerslag uit. Het is nog steeds vrij warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 18 graden in de Hoge Ardennen tot 25 graden in het centrum. Aan zee staat er opnieuw een vrij krachtige noordnoordoostenwind.





Zondag blijft het droog en vaak zonnig met geleidelijk aan hoge wolkenvelden. In het oosten kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 23 graden in het centrum. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoostelijke richtingen.

Maandag verwacht het KMI nog steeds veel zon, met soms wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een matige oostnoordoostenwind. Aan de kust kan de wind soms vrij krachtig worden in de namiddag met dan een noordnoordoostelijke zeebries.

Dinsdag is het zonnig en warm met lokale maxima tot 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Woensdag blijft het overwegend droog met vaak zon. Soms zijn er wel hoge wolkensluiers en in de namiddag in het binnenland ook enkele stapelwolken. Het kwik klimt plaatselijk tot 27 graden.

Donderdag lijkt het wisselvalliger te worden met meer bewolking en volgens de huidige prognoses een eerder vrij kleine kans op enkele buien. Het wordt enkele graden minder warm.

