Zomer is toch nog niet voorbij: volgende week tot 27 (!) graden kg

29 augustus 2018

06u08

Bron: Belga 276 Weernieuws Vandaag is het nog herfstweer met veel regen, maar er is beterschap op komst. De zomer is nog niet helemaal voorbij. Volgende week wordt het tot 27 graden! Vandaag geldt nog van 8 uur tot 21 uur in alle Vlaamse provincies en in Brussel code geel, zo laat het KMI weten.

Vanavond valt er nog regen met kans op onweer in het oosten van het land. Later op de nacht wordt het droger vanaf het westen met enkele opklaringen maar ook nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 11 tot 15 graden bij een meestal matige noordwestenwind.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in het oosten van het land nog enkele buien. Elders blijft het meestal droog. De maxima liggen rond 16 graden in de Hoge Venen, 18 graden aan de kust en 20 of 21 graden in het centrum van het land, bij een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord.

Ook vrijdag verwachten we nog veel wolken, met mogelijk enkele buien. Gaandeweg worden de opklaringen breder en wordt het overal droog. Maxima van 16 tot 19 graden, bij een zwakke, veranderlijke wind.

Komend weekend krijgen we rustig en droog weer, met aangename temperaturen. Zaterdag verwachten we nog enkele wolkenvelden en liggen de maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag wordt het nagenoeg helder en stijgen de temperaturen tot 23 of 24 graden in het centrum van het land.

Ook maandag en dinsdag blijft het warm met maxima tussen 22 en 27 graden. De onstabiliteit en de kans op een bui nemen geleidelijk toe.

Nummer 1722 geactiveerd

Binnenlandse Zaken heeft omwille van code geel vandaag opnieuw het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd. Het aparte nummer moet ervoor zorgen dat het noodnummer 112 enkel wordt gebeld indien iemand (potentieel) in levensgevaar is en dus niet overbelast raakt door minder dringende oproepen.

Sinds 1 augustus 2017 bel je best naar het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar niemand (potentieel) in levensgevaar is. Het is de FOD Binnenlandse Zaken die het nummer activeert, op basis van waarschuwingen van het KMI.

Op termijn is het de bedoeling om van 1722 een permanent beschikbaar nummer te maken.