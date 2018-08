Zomer heeft last van dipje: KMI waarschuwt voor pittige buien vanavond en vannacht, 1722 geactiveerd LVA ADN

24 augustus 2018

06u41

Bron: Belga 5 Weernieuws Vandaag is het eerst zwaarbewolkt met kans op lichte regen. Later wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen, rond 18 graden aan zee en rond 19 of 20 graden in het centrum. De wind waait matig uit het westen. Aan zee waait de wind matig tot vrij krachtig. Dat meldt het KMI. Binnenlandse Zaken heeft opnieuw het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd.

Vanavond en -nacht trekt een actieve buienzone over ons land. Deze buien kunnen soms pittig zijn, waarschuwt het KMI. Vooral in het noordwesten van ons land is er daarbij ook kans op onweer met veel neerslag in korte tijd en rukwinden tot rond 70 km/u. Tussen vrijdag 21 uur en zaterdag 9 uur geldt code geel voor de kust en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In de andere provincies worden geen significante problemen verwacht. De minima liggen rond 7 graden in de Hoge Venen, rond 12 à 13 graden aan zee.

1722

Binnenlandse Zaken laat weten dat het opnieuw het telefoonnummer 1722 heeft geactiveerd omwille van de voorspelde onweersbuien. 1722 is bedoeld voor niet-dringende brandweeroproepen. De activering van het nummer zegt echter niets over de ernst van het onweer. Het aparte nummer moet er wel voor zorgen dat het noodnummer 112 enkel wordt gebeld indien iemand (potentieel) in levensgevaar is en dus niet overbelast raakt door minder dringende oproepen.

Weekend

Zaterdag wordt een wisselvallige dag met enkele buien, maar soms ook opklaringen. Een paar lokale donderslagen zijn niet uitgesloten. Op het einde van de dag wordt het droog vanaf de Franse grens. Het is fris met maxima van 13 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het centrum.

Zondag zijn er eerst opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen. 's Avonds vergroot vervolgens de kans op lichte regen. De maxima schommelen van 15 tot 20 graden.

Volgende week

Maandag krijgen we eerst veel wolken met soms lichte regen of enkele buien. Mogelijk wordt het later overdag meestal droog vanaf het westen met kans op zonnige perioden. Maxima tot 22 graden.

Dinsdag is het droog met op veel plaatsen geleidelijk brede opklaringen, bij maxima rond 23 graden in het centrum van het land.

Woensdag en donderdag lijkt de kans op regen toe te nemen. Maxima rond 23 graden op woensdag en rond 20 graden op donderdag.