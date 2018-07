Zomer even on hold: gevoelig frisser, bewolkt en enkele buitjes jv

10 juli 2018

07u13

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag verwacht het KMI veel wolkenvelden met vooral in het oosten van het land enkele lokale buitjes. In het westen is de kans op neerslag vrij beperkt. Het wordt gevoelig frisser dan de voorbije dagen met maxima tussen 16 en 20 graden.

De wind waait aan zee vrij krachtig of soms krachtig uit noord tot noordwest, in het binnenland matig uit noordwest. Rukwinden van 40 tot 55 kilometer per uur.

Vannacht is het eerst nog bewolkt met kans op enkele lokale buitjes. Later zijn er meer opklaringen vanuit het noorden. De minima schommelen tussen 9 graden in Hoog-België en 15 graden aan de kust. De wind is matig, aan zee eerst nog vrij krachtig, en wordt in het binnenland later zwak, uit noordwest tot noord.

Morgen krijgen we opklaringen afgewisseld met wolkenvelden. Lokaal is nog een buitje mogelijk, vooral in het oosten van het land. Vanaf het noordwesten worden de opklaringen geleidelijk breder en 's avonds wordt het opnieuw overal zonnig en droog. Maxima rond de 20 graden in de Hoge Venen en aan de kust en tot 26 graden in het centrum van het land. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

Van donderdag tot zondag verwacht het KMI zomers weer met temperaturen die opnieuw stijgen richting 26 à 30 graden in het centrum van het land. In de Ardennen variëren de maxima tussen 22 en 26 graden, aan zee tussen 21 en 23 graden. De stapelwolken die 's namiddags gevormd worden, kunnen vooral in het zuiden van het land aanleiding geven tot lokaal enkele buien.

Maandag kan de bewolking toenemen maar het blijft nog meestal droog. Maxima dan tot 25 of 26 graden.