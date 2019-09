Zomer eindigt met recordtemperatuur Redactie

In Ukkel is vandaag een temperatuur opgetekend van 26,0 graden. Dat is een nieuwe record voor een 22ste september, zo meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Het vorige record, dat 25,9 graden bedroeg, dateerde van 1989, aldus nog Dehenauw.



De astronomische zomer eindigt zo met een klapper. Morgen begint de astronomische herfst.