Zomer 2019 is de vierde warmste ooit

01 september 2019

12u08 0 Weernieuws Voor weerkundigen is de herfst vandaag zondag 1 september begonnen. Niettegenstaande het nieuwe hitterecord (41,8 °C in het Vlaams Brabantse Begijnendijk op 25 juli), zal de zomer van 2019 de geschiedenis ingaan als de vierde warmste zomer ooit in Ukkel gemeten. Enkel 2018 (19,8 °C), 2003 (19,7 °C) en 1976 (19,2 °C) waren warmer.

Het is met 714 uur en 38 minuten zonneschijn ook de tiende zonnigste zomer aller tijden. Sinds de legendarisch droge en zonnige zomer van 1976 was enkel 2003 nog zonniger. Opvallend is dat zowel juni, juli als augustus zonniger en warmer dan normaal waren. Verder gaat deze zomer uiteraard de weerboeken in met zijn drie hittegolven, telkens aan het slot van juni, juli en augustus. Er waren elf tropische dagen van 30 °C of meer. Een normale zomer heeft er vier. 32 dagen waren zomers (25 °C of iets meer). De neerslagcijfers zijn vrij normaal.



Officieel gaat de herfst pas in op 21 september. Rond 23 september staat de zon dan precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Dat meteorologen een andere datum aanhouden is al sinds 1780 zo. Toen besloot de Societas Meteorologica Palatina, één van de eerste internationale weerorganisaties onder leiding van destijds de Duitse keurvorst Karl Theodor, om steeds drie opeenvolgende kalendermaanden als één seizoen te beschouwen.

