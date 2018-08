Zomer 2018 wordt warmste ooit Daimy Van den Eede

24 augustus 2018

15u07

Bron: VTM Nieuws 0 Weernieuws We stevenen af op een nieuw hitterecord. De zomer van 2018 wordt de warmste ooit. De gemiddelde dagtemperatuur in juni, juli en augustus bedroeg 19,8 graden Celsius.

Het vorige hitterecord dateert uit de zomer van 2003. Toen lag de gemiddelde dagtemperatuur een tiende lager en bedroeg deze 19,7 graden.



Hoewel het daggemiddelde van 19,8 graden niet veel lijkt, is het weldegelijk een hoog cijfer. “Ook de nachttemperatuur wordt daar bijgerekend, dus die temperatuur is heel warm”, zegt VTM-weerman David Dehenauw.



Augustus was beduidend frisser in vergelijking met het snikhete juli. Maar de herfst is nog niet in zicht. “Ook volgende week mogen we nog temperaturen verwachten boven de 20 graden”, aldus Dehenauw.



Ook in de rest van Europa zijn er records gebroken. Het is meer dan honderd jaar geleden dat het nog zo warm was van april tot juli. De temperatuur lag gemiddeld twee graden hoger dan normaal.