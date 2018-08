Zomer 2018 in België was de warmste sinds 1833 TTR

31 augustus 2018

11u56

Bron: Belga 0 Weernieuws Het buikgevoel wordt ook in de cijfers bevestigd. De weerkundige zomer van 2018 was de warmste zomer in België sinds het begin van de waarnemingen in 1833. De gemiddelde temperatuur (met maximum- en minimumwaarden) in de maanden juni, juli en augustus in Ukkel bedraagt 19,8 graden Celsius, dat is zowat 2 graden boven het normale seizoengemiddelde. Het vorige record dateert uit 2003, met een gemiddelde temperatuur van 19,7 graden, bevestigt weerman David Dehenauw van het KMI.

De weerkundige zomer loopt tot en met 31 augustus, maar de voorspellingen komen uit. "Het is wel degelijk de warmste zomer ooit waargenomen in België."

De gemiddelde temperatuur van juni bedroeg 18,1 graden Celsius, die van juli 22 graden Celsius - wat het de tweede warmste maand ooit maakt - en augustus zal uitkomen op 19,5 graden Celsius.

Het KMI telt ook de dagen met neerslag. "Dat waren er vier in juni, vijf in juli en elf in augustus, of twintig over de ganse zomer", aldus Dehenauw. Het record van 1835 is niet ver uit de buurt. Toen werden amper 18 regendagen opgetekend.

Het Nederlandse weerinstituut KNMI publiceerde vandaag al de volledige zomerbalans en spreekt over de warmste zomer in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur was 19,0 graden, tegen 17,0 graden normaal. De vorige warmste zomers waren 2003 met een gemiddelde temperatuur van 18,6 graden en 1826 met een gemiddelde zomertemperatuur van ongeveer 18,7 graden.

Er waren twee landelijke hittegolven. In het referentiemeetstation De Bilt werden 76 warme dagen, 37 zomerse dagen en 8 tropische dagen gemeten, tegen normaal 60, 21 en 2.