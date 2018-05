Zo veel onweer in mei: hoe komt dat? Weerman Dubocage geeft tekst en uitleg Gunter Van Stappen

24 mei 2018

14u15

Bron: VTM NIEUWS 0 Weernieuws Vandaag wordt voor de derde dag op rij code oranje voor onweer voorspeld. Abnormaal voor deze tijd van het jaar of niet? En hoe komt dat nu? VTM-weerman Frank Dubocage geeft tekst en uitleg.

"Het is al een aantal dagen onstabiel weer", vertelt Frank. "Er is een omvangrijk laag drukgebied dat heel Europa in de ban houdt. En dat veroorzaakt op veel plaatsen onweer. De lucht kan makkelijk stijgen, soms zelfs tot tien kilometer hoogte. En dat brengt felle buien en onweersbuien met zich mee. Bovendien is er bijzonder weinig stroming: waardoor het onweer lang blijft hangen, wat tot wateroverlast kan lijden."

Nuanceren

Volgens de VTM-weerman is de klimaatopwarming een mogelijke oorzaak, maar toch moeten we de onweersbuien nuanceren. "Het klopt dat de aarde opwarmt. Er is meer energie in de atmosfeer en dat zorgt vaker voor extreme weersfenomenen, zeker globaal. Maar we moeten deze onweders niet overdrijven: als je naar cijfers gaat kijken, zien we dat er evenveel onweersdagen in mei zijn, als in juli en augustus."

En wat met de rest van de dag? “Het is nog niet voorbij”, zegt Frank. “We krijgen vandaag opnieuw veel kans op neerslag op korte tijd. Het KMI waarschuwt dan ook om niet de baan op te gaan als dat niet nodig is. Dat is misschien een beetje overdreven, maar alert zijn is alleszins de boodschap.”