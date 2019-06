Zo trotseren onze lezers de warmste dag van het jaar sam

25 juni 2019

20u43 0

Onze lezers reageren massaal op onze oproep over hoe ze verkoeling zoeken. De vele video’s en foto’s die we ontvingen, tonen aan dat jullie bijzonder inventief zijn én weten van aanpakken. Van zwembadjes in huis tot een mobiele ventilator, van sprankelende fonteintjes tot het lekkerste ijsje ter wereld: zo zoeken jullie verkoeling op deze snikhete dag!

