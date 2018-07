Zo overleef je de komende tropische nachten Sanne Riepema

23 juli 2018

22u09

Bron: AD.nl 124 Weernieuws Met de voorspelde hittegolf staan ons ook tropische nachten te wachten. Dat betekent dat de temperatuur 20 graden of hoger blijft. Wij geven je tips hoe je de slaapkamer en jezelf koel houdt.

Waarom hebben veel mensen toch zo'n last van slapeloosheid bij zomers weer?Het antwoord is verrassend overzichtelijk, vertelt de Nederlandse hoogleraar psychofysiologie van de Universiteit van Amsterdam, Gerard Kerkhof. "Een goede, diepe slaap bereiken gaat bij voorkeur samen met een verlaging van de lichaamstemperatuur. En als het bloedheet is op je slaapkamer heeft je lichaam veel moeite om af te koelen. En dus ook om het stadium van diepe slaap te bereiken."



"Kwalitatief is de diepe slaap de belangrijkste fase in ons slaapritme, waarin ons lichaam fysiek en mentaal volop herstelt van de voorgaande dag. En hoe langer die 'waakperiode' heeft geduurd, des te langer duurt onze diepe slaap. Daarmee lossen we onze slaapschuld in, zo noemen we dat.''



Dus wat gebeurt er als onze bezwete lijven nachten achtereen niet in diepe slaap komen, omdat ze niet genoeg afkoelen? Kerkhof: "Dan ontwaken we niet verkwikt en maken we meer fouten, op allerlei gebieden. We zijn duffer. Echt, de diepe slaap draagt de kernfunctie van slaap met zich mee. Het is onverstandig daarmee te sollen."

Maar hoe kom je dan in slaap tijdens deze tropische nachten? 7 praktische tips.

1. Neem een warme douche

Een koude douche zul je bedoelen? Nee dus, aldus Kerkhof. "Met een warme douche zet je het thermoregulatiesysteem in werking en dat is wat je wilt om af te koelen. Daarmee zet je perifere vaten (de (slag)aders die net onder de huid liggen, red.) in werking en neemt je lichaamstemperatuur af."

2. Vermijd alcohol

Zomer = terrasjesperiode, maar drink met mate. Alcohol jaagt je lichaamstemperatuur omhoog in en droogt je uit, wat niet bevorderlijk is voor je nachtrust. Drink daarom liever een glas water voor het slapengaan, om het uitdrogen (door onder meer zweten) tot een minimum te beperken.

3. Wel of geen seks?

Over liefde bedrijven zijn de meningen verdeeld. Het is misschien niet heel romantisch, maar alleen slapen is een stuk koeler. Kerkhof is juist een voorstander: "Seks is altijd goed. Gewoon doen.''

4. Kies de juiste lakens

Lakens van synthetische stoffen zijn geen aanrader, die laten geen lucht door. Katoen doet dat daarentegen wel. Neem dus een lichte variant in een lichte kleur, zodat je lichaam dat beetje luchtverplaatsing in de kamer ook effectief voelt. Een ventilator helpt daarbij nog extra. Voor de echte koele kikkers: voor het slapen gaan je lakens in een tas stoppen en in de vriezer of koelkast leggen.

5. Verkoelingsmethoden

- slapen met een warmwaterkruik uit de diepvries

- een koelpad onder je voeten leggen die eigenlijk bedoeld is voor je huisdier

- huis door laten tochten door 's avonds laat alles open te gooien

- gordijnen gedeeltelijk open te laten zodat de frisse lucht niet wordt geblokkeerd

- een bevroren fles voor de ventilator leggen

- een vochtig laken voor het open raam hangen

- een washandje met ijsblokjes dat je af en toe op je lichaam legt

- een kom ijswater naast je bed waar je zo nu en dan je voeten in stopt

6. TV en computer niet op standby

Schakel alle elektronica uit en trek zoveel mogelijk elektrische apparaten uit het stopcontact. Die spullen genereren zelfs in slaapstand enige warmte.

7. Ramen en roosters dicht overdag

Houd ramen en luchtroosters overdag dicht als het buiten warmer is dan binnen, doe ze pas open als het buiten is afgekoeld.