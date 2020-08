Zo mooi was zonsopgang vanmorgen. Onze weerman legt uit hoe dat komt HR

25 augustus 2020

07u54

Bron: Twitter, Facebook 2 Weernieuws De ochtendstond heeft goud in de mond. Wie vanmorgen vroeg uit de veren was, kon zelf zien hoe de lucht prachtig rood en zelfs bijna paars kleurde tijdens de zonsopgang. Op sociale media doken vanop veel plaatsen in Vlaanderen prachtige plaatjes op.

“Dat de lucht zo prachtig rood kleurt bij zonsopkomst of ondergang heeft te maken met de verstrooiing en breking van het zonlicht in onze atmosfeer”, legt HLN-weerman Martijn Peters uit. “Op dat moment staat de zon zo laag aan de hemel dat de stralen een lange weg door de lucht moeten afleggen voordat ze bij ons geraken. Onderweg botsen heel wat kleuren met allerlei deeltjes in de atmosfeer waardoor uiteindelijk vooral de kleur rood overblijft.”

“Hoe meer hindernissen, hoe roder de hemel”, vervolgt Martijn. “Zijn er weinig waterdruppels, stofdeeltjes, ijskristallen, … dan zal je eerder geel-oranje zien. Maar als deze wel massaal aanwezig zijn, dan krijg je eerder oranje en rode kleuren te zien. Wolkenvelden kunnen ook nog eens voor extra spektakel zorgen. Avondrood is vaak het gevolg van stofdeeltjes, ochtendrood daarentegen van een grotere hoeveelheid waterdamp en hogere luchtvochtigheid.

Onder meer in het Vlaams-Brabantse Lubbeek kon je vanmorgen genieten van een prachtige zonsopgang. Burgemeester Theo Francken (N-VA) deelde omstreeks 6.45 uur vanmorgen deze foto’s op Twitter.

Lubbeek sunrise. Goedemorgen! pic.twitter.com/TnmhVraM30 Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

Maar ook op veel andere plaatsen in Vlaanderen ging de zonsopgang niet onopgemerkt voorbij. Voor wie het zelf gemist heeft, geven we hier nog wat foto’s mee die we tegenkwamen op sociale media.

