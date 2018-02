Zó koud is het: in het hoge noorden is het nu warmer dan bij ons mvdb

25 februari 2018

18u11

Bron: ANP 6 Weernieuws Waar onze streken de komende dagen aanhikt tegen winterkou en temperaturen onder het vriespunt, beleeft men in het uiterste noorden ongewoon zacht lenteweer. In het noordelijkste punt van Groenland werd zondagmiddag een temperatuur gemeten van 6 graden boven het vriespunt. De maximumtemperaturen op Spitsbergen bereiken de komende dagen zo'n 2°C, iets warmer dan bij ons.

Volgens de Nederlandse weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup is het in het noordpoolgebied momenteel ruim 35 graden warmer dan het gemiddelde dat in deze tijd van het jaar op 30 graden onder het vriespunt ligt. De warmte wordt veroorzaakt door een zuidelijke stroming, waarmee warme lucht vanuit Spanje richting het poolgebied wordt aangevoerd.

Het wordt zoals bekend een ongewoon koude week. Woensdag wordt het overdag niet warmer dan -1 tot -6 graden. Donderdag blijf het bitter koud en staat er door de ijzige oostenwind mogelijk een gevoelstemperatuur van -15 te wachten.

Vanaf vrijdag trekt een regenzone over onze streken met waarschijnlijk eerst sneeuw of aanvriezende regen. Het wordt dan geleidelijk minder koud met maxima rond of iets boven 0 graden. Vanaf zaterdag zijn de voorspellingen onzeker en lijkt het erop dat de middagtemperatuur een reuzensprong maakt richting de 10 graden boven nul.