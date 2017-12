Zo koud is -35°C: kokend water verandert meteen in sneeuw IVI

08u33

Bron: KameraOne 0

Meteorologische waarnemers hebben de record temperatuur vastgesteld van deze koude winter in New Hampshire. Op het moment dat ze deze video hebben gemaakt, was het maar liefst - 35 graden Celsius. Het is van 1933 geleden dat de temperaturen in de regio zo laag zijn gezakt. Om te tonen hoe koud dat nu is, giet een van de waarnemers kokend water in de lucht. Het water wordt meteen sneeuw door de koude temperatuur en de sterke wind.

