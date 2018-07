Zo gevaarlijk is zwemmen in verboden water Daimy Van den Eede

23 juli 2018

15u43

Bron: VTM NIEUWS 0

De laatste dagen zijn verschillende mensen verdronken in meren en zwemvijvers waar zwemmen verboden is. Het verbod geldt er omdat er grote temperatuurverschillen zijn in het water. Je krijgt dan opeens een shock, met een hartstilstand tot gevolg.

Artsen geven de raad om weg te blijven uit meren en zwemvijvers met een zwemverbod. “Op sommige plekken is het water ineens veel kouder, waardoor je een koudeshok krijgt”, zegt sportdokter Chris Goossens. “Er stroomt dan koud bloed naar je hart, waardoor het stilvalt.”

Meer over Chris Goossens

gezondheid