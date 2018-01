Zijn we op weg naar warmste 24 januari ooit? FT

24 januari 2018

11u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Weernieuws Bij onze noorderburen is het al de warmste 24 januari ooit gemeten, en ook in ons land kan het dagrecord gebroken worden. Dan moet het in Ukkel wel warmer worden dan 12,6 graden. Dat zegt weerman David Dehenauw.

Het wordt vandaag zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 8 graden in de Hoge venen en 14 graden in Laag-België. Als we die temperatuur daadwerkelijk bereiken, breken we een dagrecord. "Het is abnormaal warm voor de tijd van het jaar", zegt weerman David Dehenauw. "Als we vandaag 13 graden halen, is het liefst 7 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur in de maand januari." De laatste keer dat het zo warm was op 24 januari, was in 2001. Toen wees de thermometer 12,6 graden aan in Ukkel. Al hoeven we ook niet té optimistisch te zijn: de hoogste temperatuur ooit gemeten in januari halen we volgens Dehenauw zeker niet. Op 18 januari 2007 en 26 januari 2016 werd het toen liefst 14,9 graden.

Wel opvallend: het is niet omdat het zacht is, dat het ook zonnig is. Het blijft overwegend zwaarbewolkt vandaag, al kunnen er vooral in de Kempen opklaringen zijn. De warmere temperaturen hebben we trouwens te danken aan de lucht die vanuit de Azoren over ons land wordt geblazen.



Ook de rest van de week mogen handschoenen, mutsen en sjaals achterwege blijven. De maxima blijven tot en met zondag schommelen rond de acht graden, nog altijd dat tikkeltje te warm voor de tijd van het jaar.