Zie de supermaan schijnt door de wolken: de mooiste foto's FT

20u14 1 AFP In Myanmar hebben ze een pak meer geluk dan hier: de supermaan naast de snelweg in Rangoon. Weernieuws Bij ons gooit het slechte weer roet in het eten, maar elders ter wereld levert ze mooie plaatjes op: de supermaan. Die is vanavond aan de hemel te zien.

Een supermaan betekent een volle maan die dichter bij de Aarde staat. Daardoor lijkt ze groter en feller. In cijfers: de afstand tussen de Aarde en de maan bedraagt deze avond exact 357.987 kilometer. Wie vlak na zonsondergang naar de lucht tuurde - weliswaar op een plek die niet bewolkt was - kon de maan op z'n grootst zien. Een hele avond nog lijkt ze groter dan gewoonlijk.

Jammer genoeg is het overal in ons land erg bewolkt en merken we er amper iets van. In januari volgend jaar krijgen we gelukkig nog een kans, want ook op 2 en 31 januari zal de maan er groter uitzien dan gewoonlijk.

Het is trouwens de eerste supermaan van dit jaar, maar ze is heus niet zo 'groot' als die van vorig jaar. In november 2016 stond de maan nog nooit zo dicht bij ons. Goed voor meteen de grootste supermaan van de eeuw.

Zij hebben het natuurfenomeen alvast niet kunnen spotten:

Hier hadden ze meer geluk:

EPA De supermaan boven de toren San Maurizio in Brunate, dicht bij Como, Italië.

EPA Kaapstad, Zuid-Afrika.

EPA Jakarta, Indonesië.

AFP Netanya, Israël.

EPA Naypyitaw, Myanmar.

EPA Tokio, Japan.

EPA Beiroet, Libanon.

AP Toronto, Canada.