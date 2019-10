Zet u schrap voor véél regen en lokaal onweer: KMI kondigt code geel af Weerman Frank: “Morgen droog, maar pak kouder” HAA DVDE

01 oktober 2019

06u00

01 oktober 2019

06u00

Bron: NoodweerBenelux, KMI, VTM NIEUWS 38 Weernieuws We zijn nog maar net bekomen van het onstuimige weer afgelopen weekend of er dient zich alweer een nieuwe (zeer) natte dag aan. In eerste instantie trekt een warmtefront over gevolgd door een actief koufront. "Achter het koufront volgen ook nog een aantal buien die stevig kunnen uitpakken met eventueel onweer", waarschuwt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. Het KMI kondigt voor vandaag code geel af.

In de loop van vanochtend en deze voormiddag trekt een actief koufront over het land, verbonden aan een depressie die zich voortbeweegt richting de Noordzee. Dit front zorgt voor aanzienlijke neerslaghoeveelheden. Op 24 uur tijd kan er op meerdere plaatsen 25 l/m² regen of meer vallen, waarschuwt ook het KMI. Voor heel het land geldt code geel: er kan in één uur tijd 10 tot 30 l/m² of in zes uur tijd 20 tot 40 l/m² of in 24 uur 25 tem 50 l/m² regen vallen, of lokaal zware rukwinden of hagelstenen van 1 tot en met 2 cm.

Volg het onweer live via de onweerradar van NoodweerBenelux.

Pittige buien in de namiddag

Na de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk iets droger met enkele opklaringen. Maar dat is slechts tijdelijk, want later nadert een nieuwe buienlijn het westen van België, met verspreid in het land enkele (onweerachtige) buien. De kans op hagel en windstoten is eveneens aanwezig. “Op dit moment geven de weermodellen de voorkeur voor hevige buien voor het centrum en het oosten van ons land”, aldus NoodweerBenelux.

Rustiger vanaf morgen

Vanaf morgen wordt het rustiger. De wind neemt geleidelijk af in kracht en de zon laat zich meer zien. We vertoeven in koele lucht waardoor we overdag tevreden moeten zijn met 14 graden. Donderdag blijft het fris met maxima tussen 9 en 14 graden. Het wordt wisselend bewolkt en het blijft droog op een lokaal buitje in het noordoosten na. Donderdagnacht trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. Vrijdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien en maxima rond 15 graden.

Richting het weekend wordt het opnieuw een fractie zachter en kunnen we opnieuw 18 graden aantikken. “Volgens de meest recente weermodellen wordt zaterdag de beste dag van de week. Profiteren, dus”, besluit Roose.