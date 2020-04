Zet je planten binnen vannacht, want het kan licht vriezen Redactie

25 april 2020

20u37

Bron: Noodweer Benelux 2 Weernieuws Na een langdurige periode met zacht en zonnig weer, waarbij het plaatselijk zomers warm werd, insinueren de weermodellen een weersomslag. Met het draaien van de wind naar meer noordelijke richtingen wordt op dit moment koudere lucht naar onze regio gestuurd. "Hierdoor kan het kwik komende nacht, in combinatie met helder weer, flink dalen. Na een koude ochtend met plaatselijke grondvorst, krijgen we op zondag wel opnieuw een mooie lentedag voorgeschoteld", meldt weerdienst NoodweerBenelux

Plaatselijk kans op grondvorst vannacht

“Na een aangename zaterdag blijft het vannacht veelal helder weer, met later eventueel de vorming van lage bewolking, nevel en/of mist. Door de brede opklaringen en de zwakke wind uit noordelijke richtingen zakt het kwik wel sterk onderuit, richting 1 á 3 graden op neushoogte. Zeker in de hoger gelegen Ardennen, maar ook in delen van Vlaanderen, is plaatselijke vorst nabij de grond niet uitgesloten”, aldus weerexpert Yoni Verhaegen. Vorstgevoelige planten kan u dan ook beter binnen zetten. Er kan ook eventuele vorstschade optreden bij gewassen die niet voldoende zijn afgeschermd. “Op zondag wordt het dan, na het optrekken van eventuele lage bewolking, opnieuw zonnig met temperaturen tot 19 graden in het binnenland. Met een zwakke wind zal het dan ook opnieuw lenteachtig aanvoelen”, besluit de weerdienst.

Grondvorst eind april niet zo heel uitzonderlijk

“Het is niet zo heel uitzonderlijk dat we ook eind april nog vorstschade kunnen waarnemen. Traditioneel verwijst men naar de IJsheiligen, die vallen tussen 11 en 14 mei, als einddatum voor het plaatsvinden van potentiële schadelijke vorst. In het opwarmende klimaat worden de kansen op vorst echter wel beduidend kleiner en valt de laatste dag met vriestemperaturen steeds vroeger in het jaar”, aldus Verhaegen. Typisch zien we wel dat de temperatuur tijdens heldere nachten nabij de bodem nog wat feller zakt dan wat we meten in de thermometerhut op neushoogte, hierdoor blijft het opletten blijft voor eventuele grondvorst en bijbehorende schade.

Ook maandagochtend nog opletten

Ook tijdens de nacht van zondag op maandag is het lokaal nog opletten geblazen voor negatieve temperaturen aan de grond. Nadien wordt het zachter tijdens de nachten, maar krijgen we wel te maken met meer wisselvalligheid. Mogelijk dat er later in de week zelfs enkele broodnodige regen- en onweersbuien ontstaan. “De boodschap is dus om te profiteren van het huidige zonnige weekeinde”, signaleert NoodweerBenelux.