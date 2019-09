Zes doden en 15.000 woningen overstroomd door tropische depressie in Vietnam ADN

06 september 2019

14u45

Bron: Belga 2 Weernieuws Zes mensen zijn om het leven gekomen en meer dan 15.000 woningen zijn overstroomd bij een tropische depressie die het midden van Vietnam heeft getroffen. Dat hebben de autoriteiten vandaag gemeld.

De tropische depressie ‘Kaijiki’ ontstond boven de Zuid-Chinese Zee en bracht felle regen en wind met snelheden tot 50 kilometer per uur naar Vietnam, wat grootschalige overstromingen en aardverschuivingen teweegbracht.

Volgens het Vietnamese centrale bestuurscomité voor preventie van natuurrampen verloren zes mensen het leven en werden ruim 3.700 mensen geëvacueerd, terwijl 15.411 woningen onderliepen in de centraal gelegen regio's van de provincie Thanh Hoa tot de provincie Thua Thien Hue.



In augustus lieten al minstens tien mensen het leven bij de tropische storm ‘Wipha’, de eerste grote storm die Vietnam deze zomer trof. Vorig weekend veroorzaakte de tropische storm ‘Podul’ in het midden en noorden van Vietnam dan weer wijdverspreide overstromingen en onweersbuien, waarbij zeker zes doden vielen.