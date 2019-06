Zeldzame ‘nachtwolken’ zorgen voor spectaculaire beelden SPS

13 juni 2019

08u05 74 Goedemorgen! Heeft u #vannacht ook kunnen genieten van een bijzonder #schouwspel aan de #hemel? Er was een prachtige #display aan lichtende #nachtwolken te zien. Deze foto komt uit #Genemuiden in #Nederland. Bedankt John Poot voor de inzending! #report #nwbnlx pic.twitter.com/rU0MIoHmJz NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link Weernieuws Wie de gelegenheid had om afgelopen nacht een bijzonder natuurverschijnsel te aanschouwen, kwam niet bedrogen uit. De zogenoemde lichtende nachtwolken gaven een bijzonder fraai beeld. Zo waren de oplichtende wolken boven Vlaanderen en Nederland.

Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die we kennen. Ze komen voor op een hoogte van 85 kilometer. Ze kunnen zich vormen wanneer zeer kleine ijskristallen ontstaan op stofdeeltjes op grote hoogte. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak.

Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilverblauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen. Zodra de zon te ver onder de horizon is gezakt, verdwijnen de wolken weer. Het moet dus én donker zijn én de zon moet de wolken toch beschijnen- en dat zien we dus enkel als de nachten op hun kortst zijn.

Afgelopen nacht waren er lichtende nachtwolken zichtbaar.

Meer info op https://t.co/m2kj4sMQ6u

Foto Dominique Dierick - Lochristi. pic.twitter.com/0LUE4jLNVM Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

@frankdeboosere prachtig fenomeen van lichtende nachtwolken aan de noordelijke horizon in de nacht van 12 op 13 juni 2019. pic.twitter.com/oRU3VfVwQa Sint-Pauwels Meteo(@ StPauwels_Meteo) link

Lichtende nachtwolken boven Leuven met dank aan @lievenscheire voor de weertweet want anders had ik dit gemist! @frankdeboosere pic.twitter.com/NE5Ju5Vftk Raf Aerts⚡️(@ rafaerts) link

Lichtende nachtwolken verlichten de Nederlandse lucht https://t.co/UEgrUlykWm pic.twitter.com/gzAQVXgf4E frits365(@ frits365) link

Wat een genot en helder gisteravond net voor middernacht.Lichtende nachtwolken.Komende heldere avonden nog te zien pic.twitter.com/0iZHqdlv9w Mark Wolvenne(@ wolvenne) link

Lichtende nachtwolken in ons land! Ofwel NLC's (noctilucent clouds).

Deze wolken geven overigens geen licht, maar is weerkaatsing van zon op ijskristallen op 80 tot 85 km hoogte (waar de ijskristallen op stofdeeltjes ontstaan bij temperaturen tussen -90 en -145 graden!) https://t.co/FcCpIr3SIe Helga van Leur ☀(@ helgavanleur) link

...mooi natuurverschijnsel, lichtende nachtwolken..... pic.twitter.com/puaK50Jkte Jack Lenards(@ JackLenards) link

Meer over Vlaanderen

Nederland