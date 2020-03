Zeer zonnige maar frisse start van de week HLA

23 maart 2020

06u31

Bron: Belga 3 Weernieuws Een krachtig hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa blijft maandag ons weer bepalen. Droge en stabiele continentale lucht wordt naar onze streken aangevoerd. Het wordt zeer zonnig, maar het blijft vrij koud met maxima van 6 tot 8 graden in de Ardennen, en 9 tot 12 graden elders. De wind is onaangenaam en waait matig uit oostzuidoost. Langs de zuidflanken van de Ardennen is de wind soms vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u. De wind zwakt later op de dag af.

Maandagnacht blijft het helder, op enkele hoge wolkensluiers na. Het wordt opnieuw koud met verspreide nachtvorst. De minima liggen tussen -6 en -2 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond -1 of -2 graden elders. Na een koude ochtend met overal vriestemperaturen wordt het dinsdag opnieuw zonnig. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De matige zuidoostenwind blijft schraal en koud aanvoelen.

Woensdag verandert het weerbeeld weinig. Na een koude ochtend wordt het zonnig bij maxima van 5 tot 10 graden. De zuidoostenwind is matig en schraal.

Donderdag verzwakt het hogedrukgebied. Eerst is het nog zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken vanuit het oosten, maar blijft het overwegend droog. Over het westen zijn de opklaringen mogelijk breed tot de avond. We halen maxima van 5 tot 10 graden bij een matige wind uit oost tot noordoost.

Vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. De kans op enkele lokale buien stijgt. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden en de wind is zwak tot matig uit noord.

Zaterdag lijkt het licht wisselvallig te worden met enkele plaatselijke voorjaarsbuien. De maxima schommelen van 4 tot 9 graden. Er staat een goed voelbare noordenwind. Ook zondag eenzelfde weerbeeld: opklaringen en enkele buien wisselen elkaar af bij maxima rond 8 à 9 graden in het centrum.

