Zeer zonnige lentedag vandaag: we beleven de warmste 5 april sinds 1957

05 april 2020

06u29

Bron: Belga 104 Weernieuws De lente is nu écht in het land. Meer nog, het is de warmste 5 april sinds lang, meldt weerman David Dehenauw. De hoogste temperatuur in Ukkel op 5 april was tot nu toe 21,4 graden, waargenomen in 1957. Intussen zitten we met 21,5 graden in Ukkel aan een nieuw dagrecord. De temperatuur kan nog verder stijgen, het eindresultaat wordt later op de dag verwacht. Het blijft ook de rest van deze zondag warm en zonnig. Maandag passeert een kleine regenzone, maar ook daarna krijgen we zonnig en zacht weer. Donderdag kan het zelfs 23 graden worden.

Na een helder tot licht bewolkte nacht bij temperaturen tussen 6 en 11 graden, trekt maandag op het einde van de voormiddag een weinig actieve regenzone het westen van het land binnen.

De storing verplaatst zich daarna langzaam oostwaarts en nadert op het einde van de dag het centrum van het land. Op voorhand is het nog zacht met vrij veel zon. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en op de Ardense hoogten en 21 in de Kempen, met waarden van 18 tot 20 in de meeste andere streken. De matige zuidenwind ruimt in de namiddag naar zuidwest en wordt ‘s avonds zwak.



Tijdens de nacht van maandag op dinsdag komen er opklaringen in het westen van het land. In het centrum en het oosten blijft het bewolkt met op sommige plaatsen zelfs wat lichte regen of motregen. Nevel of mist kan zich ook vormen. De minima liggen tussen 5 en 10 graden bij een zwakke wind uit west tot zuidwest en later uit veranderlijke richtingen.

Dinsdagochtend is er plaatselijk kans op wat mist. Daarna wisselen soms brede opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af. Vooral in Hoog-België kunnen er nog wat wolken met eventueel een buitje voorkomen. De maxima schommelen tussen 14 graden aan de kust en lokaal 20 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen en later uit het noordoosten. Aan zee is de wind matig uit noord tot noordoost.

Woensdag is het droog en zonnig op enkele onschuldige wolken na. We verwachten maxima rond 22 graden in het centrum. Ook donderdag blijft het droog en meestal zonnig. Het wordt zo’n 23 graden in het centrum van het land. Dat scenario herhaalt zich op vrijdag, maar op het einde van de dag neemt de kans op een bui in het westen toe. Mogelijk wordt het in het weekend een pak koeler.

