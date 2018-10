Zeer zacht voor de tijd van het jaar: tot 22 graden Redactie

09 oktober 2018

06u41

Weernieuws Met 18 graden aan zee en in de hoge Ardennen en tot 22 graden in Belgisch Lotharingen wordt het vandaag zeer zacht voor de tijd van het jaar. Afgezien van enkele hoge sluierwolken wordt het mooi en zonnig. Dat meldt het KMI.

Ook dinsdagavond en in de nacht naar woensdag blijft het nagenoeg helder, met later wel kans op nevel- of mistbanken, bij minima van 7 tot 13 graden. En ook op woensdag krijgen we volop zon. De temperaturen klimmen tot 19 graden in de Hoge Venen en tot 24 graden in de Kempen.

Vanaf donderdag krijgen we even wat herfstiger weer. Een storing zorgt dan 's ochtends voor veel bewolking en enkele buien, al wordt het in de loop van de dag geleidelijk overal droog met afwisselend zon en wolkenvelden. 's Avonds vergroot de kans op buien weer. Maxima tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 23 graden in het centrum.

Ook op vrijdag kunnen aanvankelijk nog enkele buien vallen, vooral in het oosten. Daarna wordt het overal droog en zonnig met enkele hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden in het centrum van het land.