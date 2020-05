Zaterdag nog tot 25 graden, zondag dreigen buien jv

09 mei 2020

07u42

Bron: belga 14 Weernieuws Het is zaterdag eerst nog meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Er is wel kans op een bui in het uiterste zuiden van het land.

In de loop van de dag komt er meer bewolking in het zuiden van het land en in de provincie Henegouwen en daar kunnen er zich enkele buien ontwikkelen. Een donderslag is niet uitgesloten. De temperaturen schommelen tussen 17 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. In het binnenland is de wind zwak uit veranderlijke richtingen of uit oostzuidoost. Aan zee is de wind matig uit noord tot noordoost. Dat meldt het KMI.

's Nachts is het eerst gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de nacht wordt het zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas en verwachten we daar buien. De minima schommelen tussen 10 en 14 graden bij een zwakke veranderlijke wind benoorden Samber en Maas en uit zuid tot zuidoost elders.



Zondag start veelal bewolkt met kans op enkele buien bezuiden Samber en Maas. In de loop van de dag kunnen overal (onweerachtige) buien ontstaan, vooral over Midden- en Hoog-België. Maxima van 16 graden aan zee tot 22 graden in de Kempen. De wind is eerst meestal zwak uit zuidwest in Ardennen. Elders waait hij uit veranderlijke richtingen. Stilaan ruimt hij naar noord tot noordoost en wordt hij matig tot vrij krachtig.

Begin volgende week wordt het frisser maar meestal droog. Maandag staat er nog veel wind.