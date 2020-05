Zalig zomerse zondag, kwik stijgt overmorgen tot 29 graden kv

31 mei 2020

07u07

Bron: Belga 3 HET WEER Vanmiddag is het vaak lichtbewolkt en droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 24 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit oost tot noordoost. Aan de kust steekt er in de namiddag een vrij krachtige zeebries uit noordnoordoost op, waardoor de temperatuur enkele graden terugvalt.

Komende nacht blijft het droog en is het lichtbewolkt tot helder. Het koelt af tussen lokaal 3 graden in sommige Ardense valleien tot 13 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige oosten-­ tot noordoostenwind.

Morgen is het nog altijd zonnig en warm. In de loop van de namiddag zijn er meer wolkenvelden, maar blijft het droog. De maxima variëren van 22 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot lokaal 27 graden in het centrum bij een meestal matige oostnoordoostenwind. Aan de kust steekt er na de middag een vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Maandagavond en de nacht daarop is het lichtbewolkt met hoge wolkenvelden. De minima liggen rond 5 graden plaatselijk in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

Dinsdag verwachten we opnieuw zonnig weer met soms wat hoge wolkensluiers. Op het einde van de namiddag ontstaan er stapelwolkjes in het binnenland. Het wordt warm met maxima tussen 23 of 24 graden in de Hoge Venen en 28 of 29 graden in het centrum. De wind waait eerst overwegend zwak en veranderlijk, later matig uit noord tot noordwest in het westen van het land. Aan de kust steekt er na de middag opnieuw een noordelijke zeebries op met daar maximumtemperaturen van 22 graden.

Woensdag blijft het warm met zonnige perioden, maar komen er ook hoge en middelhoge wolkenvelden. In de loop van de dag is er plaatselijk kans op een regen-­ of onweersbui, vooral ten zuiden van Samber en Maas. In het binnenland schommelen de maxima tussen 20 en 26 graden.

Donderdag verwachten we vrij veel wolkenvelden met perioden van regen of buien die vooral in het zuidoosten van het land kunnen gepaard gaan met onweer. Het wordt minder warm met maxima tussen 14 of 15 graden aan de kust en 21 of 22 graden in de Kempen.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms wat regen en in het oosten enkele buien die nog onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.