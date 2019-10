Zachter en zonniger Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 23 oktober Jill Peeters

22 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws Het wordt woensdag gevoelig zachter, met maxima die makkelijk uitkomen op 18 graden. Tijdens de ochtend hangt er nog vrij veel bewolking, maar gaandeweg wordt het zonniger. De bewolking kan nog het langst en hardnekkigst blijven hangen in het westen van het land. Er staat een zwakke oostenwind.

Woensdagavond is het zowat overal uitgeklaard en zijn er hooguit nog wat sluierwolken aanwezig. In de loop van de nacht neemt de bewolking weer toe en dan kan er ook nevel of mist ontstaan. Het blijft wel overal droog. Vanuit het zuiden wordt er zachte lucht aangevoerd en de afkoeling blijft dus ook sterk beperkt, bij minima rond 12 graden.

Door een uitloper van het Azorenhoog (een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan waarvan de kern bij de Azoren ligt, nvdr.) wordt het rustiger op onze weerkaarten, maar de restanten van een Mediterraanse storing zorgen wel nog voor veel bewolking de komende dagen. De wind is gedraaid en zal de komende dagen warme, zuidelijke lucht aanvoeren.

Donderdag klimt het kwik nog hoger, tot lokaal 20 graden. Er is zon, maar zijn er ook wolken. Het blijft in het binnenland droog; aan de kust zijn een paar buitjes mogelijk.

Vrijdag belooft het zonniger te worden, met wat meer stapelbewolking tijdens de namiddag. Het blijft overal droog bij middagtemperaturen rond 16 graden.

Zaterdag is het aanvankelijk zonnig en droog, maar na de middag wordt het geleidelijk bewolkt vanaf de kust. Het blijft wel nog droog tot ‘s nachts. Frisser weer, rond 14 graden. Zondag kan het regenen. Na de middag wordt het droger, maar ook frisser, met 12 graden.