Zachte zondag, maar aprilse grillen zijn in aantocht kv

31 maart 2019

06u45

Bron: Belga 3 Weernieuws Vanochtend kan er hier en daar een buitje vallen. Na de middag wordt het snel droger en stilaan meer opklaringen. De maxima liggen tussen 10 of 11 graden en 16 of 17 graden. Vannacht koelt het flink af. De minima liggen tussen 1 tot 3 graden in Vlaanderen en 5 of 6 graden in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

Morgen wordt het, na een koude start, droog en zonnig met maxima rond 12 graden in de Hoge Venen en 15 tot lokaal 16 graden in Vlaanderen en Belgisch Lotharingen.

Dinsdag veel wolken met regen of buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser met lokaal kans op een donderslag. Rond de middag halen we nog 12 tot 16 graden, daarna koelt het geleidelijk af.

Woensdag is het wisselvallig met wolkenvelden en voorjaarsbuien die in Hoog- België soms winters zijn. Het kwik klimt naar 5 à 6 graden op de Ardense toppen en naar 9 à 10 graden in het centrum. 's Nachts is lichte grondvorst mogelijk.

Ook donderdag wordt een wisselvallige dag met enkele buien en maxima tussen 5 en 10 graden.

Vrijdag wordt het mogelijk minder buiig. De temperaturen stijgen licht en komen uit tussen 6 en 12 graden.

Zaterdag blijft het licht wisselvallig met kans op een plaatselijke bui en nog vrij

veel bewolking. De maxima liggen rond 13 of 14 graden.