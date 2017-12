Zachte week met veel mist in het verschiet TK

Vanochtend is het nevelig of mistig en betrokken met af en toe buien, die in de Ardennen nog steeds tot sneeuw kunnen leiden. In de loop van de dag wordt het in de meeste streken droog met kans op enkele opklaringen in het noordwesten. Vooral in de Ardennen kunnen de mistbanken hardnekkig blijven. De maxima schommelen van 1 graad in de Hoge Venen tot 8 graden aan de kust. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het meestal zwaarbewolkt met lage bewolking en droog. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er kans op nevel of mist. De minima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust. De wind waait meestal zwak uit west en krimpt naar zuidwest.

Morgen is het betrokken met 's ochtends kans op nevel of mist. Overdag blijft het meestal zwaarbewolkt met kans op lichte regen of motregen. Maxima van 2 graden in de Hoge Ardennen tot 8 graden aan zee. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Woensdag wordt het meestal zwaarbewolkt, maar vaak droog. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen, 5 of 6 graden in het centrum en 8 graden aan zee. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag is er eerst nog kans op enkele opklaringen, maar al snel wordt het zwaarbewolkt. In de namiddag en 's avonds regent het matig. Het is zachter met maxima in het centrum rond 8 of 9 graden. De zuidwestenwind wakkert flink aan.