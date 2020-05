Zachte week met temperaturen vlot boven 20 graden, na vandaag geen druppel regen meer TT

25 mei 2020

06u26

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag eerst gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland stapelbewolking. In het oosten van het land kan daar wat gedruppel van komen. Op het einde van de namiddag klaart het uit vanaf het noorden. Aan de kust blijft het de hele dag zonnig. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Ardennen, 18 graden aan de kust en 22 of 23 graden in het westen en het centrum. De wind wordt matig uit noord tot noordwest, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het meestal helder met plaatselijk vorming van nevel. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen. De wind wordt zwak uit noord tot noordoost of uit veranderlijke richtingen.

Morgen is het droog en zonnig met enkele hoge wolkensluiers. De maxima schommelen van 19 graden vlak aan zee en in de Hoge Ardennen tot 25 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Woensdag blijft het droog met zonnige perioden en in de loop van de dag soms wat meer wolkenvelden. We krijgen maxima van 18 graden aan zee tot 24 of 25 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Aan zee wordt de wind matig tot soms vrij krachtig uit noordnoordoost.

Donderdag verwachten we volop zon maar we verliezen een paar graden met maxima van 18 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 23 graden in de Kempen. De wind waait overwegendl matig uit noordoost. Aan zee steekt er na de middag een vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Vrijdag is het droog met veel zon en eventueel enkele hoge wolkensluiers. De temperaturen lopen op tot 21 graden in Hoge Venen en lokaal 26 graden in het westen van het land bij een zwakke tot matige oostelijke tot noordoostelijke wind.

Zaterdag is het droog en zonnig met enkele hoge wolkenvelden. De maxima schommelen rond 24 à 25 graden in het centrum.

Zondag is het nog altijd droog met veel zon en soms enkele hoge wolkensluiers. Maxima rond 25 graden in het centrum.