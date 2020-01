Zachte temperaturen, regenachtig weekend voor de deur jv

30 januari 2020

06u50

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag is het eerst droog met wolkenvelden en opklaringen. Na de middag neemt de bewolking toe en verwacht het KMI meestal lichte regen vanaf de Franse grens. Het weekend kondigt zich regenachtig aan.

De temperaturen stijgen vandaag geleidelijk naar 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen van het land. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest, na de middag af en toe aanwakkerend naar vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 60 km/u.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met af en toe wat regen of een bui. In de Ardennen kunnen lage wolken af en toe het zicht beperken. Het blijft zacht met minima tussen 5 en 9 graden. Er zijn rukwinden van 50 tot 60 km/u mogelijk.

Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken en valt er af en toe lichte regen of motregen. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 8 en 12 graden. Er blijven windstoten rond 50 km/u mogelijk. In de loop van de avond en de nacht gaat het harder regenen.

Ook zaterdag zijn er vaak veel wolken met soms regen of buien, bij maxima rond 11 graden bij een matige tot vrij krachtige wind.

Zondag trekt een actieve regenzone vanaf het zuidwesten over het land. Later overdag wordt het buiig. Lokale maxima tot 12 of 13 graden zijn mogelijk, maar het is winderig.

Ook maandag blijft het bewolkt. Eerst vallen er enkele buien. Later kan een nieuwe regenzone vanuit Frankrijk het land binnentrekken. Maxima tot 11 of 12 graden. De verwachtingen voor dinsdag blijven onzeker. Mogelijk komen we na de doortocht van een regenzone terecht in frissere zeelucht met kans op buien.

