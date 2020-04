Zachte maar natte zaterdag LH

18 april 2020

07u30

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag vrij zacht maar wel wisselvallig weer met enkele buien of een onweersbui. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdag begint bewolkt met buien vanaf de voormiddag. In de namiddag komen er meer opklaringen, maar er blijven wel buien mogelijk die onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Zaterdagavond verlaten de buien ons land via het oosten en wordt het opnieuw rustig en droog. De minima liggen vannacht tussen 7 en 11 graden.

Zondag begint de dag in de meeste streken nog zwaarbewolkt, met in de Ardennen lage wolkenvelden die het zicht kunnen beperken in de vroege ochtend. Het blijft wel meestal droog en geleidelijk aan verbreden de opklaringen en wordt het vrij zonnig vanuit het noordoosten. Langs de grens met Frankrijk en in de Ardennen kan de bewolking iets langer blijven hangen. De maxima klimmen tot 19 graden in het binnenland.

Ook maandag zonnig, droog en zacht weer bij temperaturen tot 19 graden. Het is dan wel vrij winderig, met een matige tot soms vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen.

Dinsdag krijgen we ongeveer hetzelfde weer: droog en zonnig, met een matige tot vrij krachtige oostenwind. De temperaturen gaan opnieuw richting 18 graden. Dat weerbeeld verandert nauwelijks op woensdag.

In de loop van donderdag gaat de wind wat liggen en krijgen we opnieuw vrij zonnig weer met soms enkele hoge wolkensluiers. De maxima gaan dan naar 20 graden in het centrum.

Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het waarschijnlijk droog. We gaan dan naar temperaturen iets boven de 20 graden.

