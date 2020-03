Zachte lentedagen op komst: mag ik gaan wandelen of fietsen? LVB HAA

17 maart 2020

06u47

Bron: Belga 60 Weernieuws Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we dinsdag zonnig weer met nu en dan enkele wolkenvelden, vooral over Belgisch Lotharingen. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden of plaatselijk iets meer. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen, meldt het KMI. Dit lenteweer nodigt uit om de deur uit te gaan, maar mag dat in tijden van corona?

Ook dinsdagavond en -nacht blijft het droog en overwegend helder tot lichtbewolkt. In het tweede deel van de nacht kunnen er zich nevel en laaghangende wolken vormen. De minima liggen tussen 2 en 6 graden bij een zwakke tot soms matige zuidwestelijke wind.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn er in de noordelijk landshelft soms brede opklaringen. In het zuiden en zuidwesten hangen meer wolkenvelden die geleidelijk naar het centrum trekken in de namiddag. In het noordwesten zijn er in de namiddag ook meer lage wolken mogelijk.

Het blijft overwegend droog, enkel in de Ardennen is er een kans op een zeer plaatselijk buitje. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 12 graden in de Ardennen en 16 graden in het centrum. In de zuidelijke landshelft waait de wind meestal zwak uit het zuiden tot zuidwesten, in de noordelijke landshelft staat er een overwegend matige zuidwesten-­ tot later westenwind.

Donderdag is het veelal betrokken met vooral over het noorden kans op een spatje regen. We halen maxima tussen 9 of 10 graden in het noorden en nog 15 graden in het zuiden. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen en wordt later op de dag matig uit noordnoordoost.

Lenteweer nodigt uit om de deur uit te gaan, maar kan dit wel in tijden van corona? Volgens experts zijn wandelen en fietsen niet verboden, maar veruit dé belangrijkste regel blijft: afstand houden. Social distancing is namelijk een belangrijke manier om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan (zie video hieronder).

Kan ik gaan wandelen in de natuur?

Dat kan, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelde wel een aantal richtlijnen op. Wandel best alleen of in gezinsverband en niet met ouderen of anderen uit risicogroepen. Hou minimaal twee meter afstand van elkaar. Wanneer het in het bos of natuurgebied in kwestie té druk is, keer dan terug naar huis.

Kunnen we in groep gaan fietsen?

“Ook voor wielertoeristen geldt de regel dat ze minimum anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar”, verduidelijkt professor Erika Vlieghe (diensthoofd infectieziekten UZ Antwerpen). “Als je met een groep van tien of twintig personen gaat fietsen, wordt dat heel moeilijk. Met drie is dat makkelijker. Vandaar: verklein de groepen.”

Kan ik nog met mijn kinderen naar de speeltuin?

Neen. Op vraag van de Nationale Veiligheidsraad moeten alle binnen- én buitenspeeltuinen dicht. Een logische beslissing, vindt professor Steven Callens (professor infectieziekten UZ Gent). “Je hebt daar te veel mensen in een hoge concentratie op kleine oppervlakte. Dan ga je het risico verhogen.” Het virus kan zich via het materiaal van de speeltuigen verspreiden als er te veel kinderen gebruik maken.

