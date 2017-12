Zachte kerst maar KMI waarschuwt wel voor stevige rukwinden FT

06u52 56 Photonews Weernieuws Hoera, het is kerst! Jammer genoeg (of gelukkig) zijn we niet wakker geworden met een wit laagje sneeuw. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het is zacht voor de tijd van het jaar. Het KMI waarschuwt wel voor rukwinden vannacht en morgenochtend. De windsnelheid kan oplopen tot 90 kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor heel het land, met uitzondering van de kust.

Deze kerstdag blijft zacht en droog, maar bewolkt. Er staat ook vrij veel wind. In de loop van de namiddag zijn enkele schuchtere opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden in Hoog-België en 7 tot 9 graden in het westen en het centrum van het land. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, zo meldt het KMI.



Deze avond en nacht is het eerst droog met tijdelijk enkele opklaringen. Later neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. In het tweede deel van de nacht begint het te regenen vanaf de kust. Aanvankelijk is er wel wat kans op sneeuw op de Ardense hoogvlakten, al zal dat niet veel zijn. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan de kust.

Vannacht verplaatst een kleine stormdepressie zich over of in de buurt van ons land. De zuidenwind trekt aan en het KMI verwacht voorlopig windsnelheden die kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. Op het einde van de nacht kan het zelfs zeer krachtig gaan waaien, met rukwinden tot 90 kilometer per uur of meer. De wind draait dan naar west tot zuidwest.

Tussen 1 uur en 11 uur geldt 'code geel'. "Zulke rukwinden maken het moeilijk om met een geopende paraplu over straat te stappen en kunnen ervoor zorgen dat de grote takken van de bomen helemaal in beweging komen. Let ook op voor kleinere bomen die kunnen omwaaien of schade aan woningen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen en/of beschadigde schoorstenen. Wees zeer waakzaam", meldt het KMI. Aan de kust wordt geen gevaar verwacht.

Morgenvoormiddag wordt zal het wisselvallig met enkele opklaringen en bewolkte perioden met soms buien. Die kunnen in de Ardennen een winters karakter krijgen. 's Ochtends kan de wind nog krachtig waaien, en zijn in sommige streken rukwinden mogelijk tot 100 kilometer per uur. De wind zwakt later op de dag wat af. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden.



Woensdag geven de weerkaarten opnieuw regen en wind. Het wordt dan ook kouder met donderdag en vrijdag opnieuw sneeuw in de Ardennen.

