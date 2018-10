Zachte ‘Indian summer’ maakt plaats voor eerste sneeuw in ons land IVI

30 oktober 2018

10u14

Bron: Info Meteo, SudInfo, KMI 17 Weernieuws Die ‘Indian summer’ van de voorbije weken is nu écht wel voorbij. Vandaag waarschuwt het KMI voor code geel: er zal veel regen vallen en ook de wind laat zich opmerken met pieken van 60 tot 80 kilometer per uur. In sommige delen van ons land is zelfs al de eerste sneeuw gevallen.

Het KMI had het al voorspeld: in delen van de provincies ten zuiden van Samber en Maas kan tijdelijk sneeuw of smeltende sneeuw vallen. En dat is deze ochtend het geval in onder andere Namen, waar het nu al goed aan het sneeuwen is. Gedurende de dag kan daar een mooi laagje van 2 centimeter sneeuw vallen. In de provincie Luxemburg kan dat zelfs al 4 centimeter worden. Ook in Luik en Henegouwen is er kans op sneeuw. De sneeuw blijft mogelijk enkele uren liggen.

Tijdens de ochtend kan er tijdelijk ook over het centrum van het land wat smeltende sneeuw vallen. In Oost-Vlaanderen is hier en daar ook lichte sneeuwval opgemerkt. In het grootste deel van het land zal het echter vooral regenen.



Omwille van de aangekondigde code geel heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd, zo schrijft SudInfo. Dat nummer dient voor niet-dringende brandweeroproepen.

Première neige au PARF. #PARFNamur https://t.co/0MZWHbAfJz pic.twitter.com/pOXqsAsgMZ Parc Attractif Namur(@ ParfNamur) link

