Zachte herfstdag met kans op regen en onweer IB

03 december 2018

06u23

Bron: Belga 0 Weernieuws Brede opklaringen wisselen vandaag af met zwaarbewolkte perioden met buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig, en aan zee soms krachtig, uit het zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tussen 60 en 70 km/u, of zelfs wat meer bij onweer. Dat zegt het KMI.

Komende nacht neemt de buienactiviteit geleidelijk af en verschijnen er wat meer opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 7 graden. De wind wordt overwegend matig uit zuidwest tot west, ruimend naar west tot noordwest.

Morgen is het eerst wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten van het land nog kans op enkele buien. Later wordt het overal droog met mooie, zonnige perioden. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 8 of 9 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig en later meestal zwak uit west tot noordwest. Op het einde van de dag krimpt de wind naar zuid tot zuidwest.

Woensdag, donderdag en vrijdag trekken er Atlantische storingen over ons land. Vooral vrijdag zou het daarbij ook stevig kunnen gaan waaien. Woensdag liggen de maxima rond 8 graden, maar donderdag en vrijdag kan het kwik tot rond 12 graden stijgen.

