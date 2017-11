Zacht weer op komst: donderdag mogelijk 16 graden LVA

06u32

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Akkoord, er valt stevig wat regen uit de lucht. Maar er staat ons wel een uitermate zachte week te wachten. Vandaag klimt het kwik al naar 12 graden, de komende dagen kruipt het nóg hoger. Het hoogtepunt wordt donderdag verwacht, met zelfs 15 à 16 graden.

"Het dagrecord voor 23 november dateert uit 2014 en bedraagt 15,8 graden. Terwijl de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar 8 graden is", zegt KMI-weerman David Dehenauw. "Het wordt dus op z'n minst abnormaal zacht." De hogere temperaturen danken we aan de toevoer van lucht uit het zuidwesten. Een echte nazomer zit er evenwel niet in, want het kan regelmatig regenen én het wordt ook winderig.

We starten de week met veel wolken en vanaf het westen en het noordwesten perioden van lichte regen of motregen. Op de Ardense hoogten kan er tijdelijk wat sneeuw vallen. Het wordt zachter vanaf het westen met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 12 graden aan de kust.

De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan de kust later soms krachtig. We verwachten rukwinden tot 55 km/u in het binnenland en tot 65 km/u aan zee, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte of matige regen. Op de Ardense hoogten wordt het zicht belemmerd door lage wolkenvelden. Ten zuiden van Samber en Maas schommelen de temperaturen eerst tussen 5 en 7 graden, maar later wordt het zachter met op het einde van de nacht waarden tussen 7 en 9 graden. Elders veranderen de temperaturen nauwelijks met minima tussen 9 en 12 graden. De wind waait matig of soms vrij krachtig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen met 's avonds nog steeds rukwinden rond 50 of 60 km/u.

Morgenvoormiddag is het betrokken met regen. In de loop van de namiddag blijft het zwaarbewolkt, maar wordt het geleidelijk droger vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden in de kuststreek. De zuidelijke wind waait matig in het binnenland en soms vrij krachtig aan de kust.

Woensdag is er eerst kans op nevel of lage wolkenvelden. Daarna wordt het droog en vrij zonnig. Het is zacht met maxima tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan de kust bij een matige zuidwestenwind, krimpend naar het zuiden.

Donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op regen. Het is zeer zacht met maxima van 15 of 16 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal vrij krachtig uit zuidwest.

