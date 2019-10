Zacht weer met temperaturen tot 24 graden. Enkele buien mogelijk tvc

13 oktober 2019

07u19

Bron: Belga 20 Weernieuws Vandaag is het erg zacht maar wisselvallig. Het kwik klimt naar waarden tussen 19 en 24 graden. In de voormiddag zijn enkele buien mogelijk. Daarna wordt het tijdelijk droger en af en toe vrij zonnig. In de late namiddag neemt de bewolking toe vanaf de kust. In de westelijke landshelft verwachten we stilaan regen. Elders is er opnieuw kans op een bui, mogelijk zelfs met een plaatselijke donderslag. Dat meldt het KMI.

vanavond en vannacht is het meestal zwaarbewolkt met af en toe regen. Tijdens het tweede deel van de nacht kan het nevelig worden en ten zuiden van Samber en Maas is er kans op mist. Het koelt af naar zo'n 10 tot 14 graden.

Morgen bevinden we ons langs de warme zijde van een golvende storing die geleidelijk de Noordzee wordt opgestuwd. Het is aanvankelijk zwaarbewolkt met perioden van regen. Na de middag wordt het in het binnenland droog met opklaringen. In het westen is nog een bui mogelijk. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 20 tot 22 graden in de meeste andere streken. De wind wakkert aan naar matig uit zuidoost tot oost.

Dinsdag sleept de golvende storing nog deels over het land met veel wolken tot gevolg en soms nog wat regen of enkele buien, vooral in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden.

Woensdag start de dag overwegend droog met zon. In de loop van de namiddag en avond bereikt een nieuwe regenzone het land vanaf het westen. Aan de voorzijde wakkert de wind aan en wordt meestal vrij krachtig. Het kwik stijgt tot tussen 12 en 17 graden.

Donderdag kan de storing blijven golven over het land waardoor het meestal bewolkt blijft met perioden van regen of buien. De maxima gaan van 11 tot 17 graden.

