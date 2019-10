Zacht weekend met morgen zomerse opflakkering tot lokaal 23 graden jv

12 oktober 2019

08u39

Bron: belga 4 Weernieuws Het weekend is vanochtend zacht ingezet en dat blijft ook zo, verwacht het KMI. Vandaag kunnen we al 20 graden halen, maar morgen kunnen de temperaturen lokaal zelfs tot 23 graden stijgen.

Vandaag is er in de noordwestelijke helft van het land meestal veel bewolking en valt er in de kuststreek af en toe lichte regen. In de namiddag zijn er opklaringen. In de zuidoostelijke landshelft is het wisselend bewolkt tot soms vrij zonnig. In de namiddag neemt de bewolking echter toe en groeit de kans op enkele buien. Maxima rond 16 graden in de Hoge Venen of aan zee, en 18 tot plaatselijk 20 graden in de andere streken. De wind waait matig tot af en toe vrij krachtig uit zuidwest, na de middag afnemend naar zwak tot matig.

Vanavond zijn er vrij veel wolkenvelden en kan er in het zuidoosten van het land nog een plaatselijk buitje vallen. 's Nachts is het overwegend droog met af en toe brede opklaringen. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in de meeste andere streken.

Morgen wordt het erg zacht maar wisselvallig. Het kwik klimt naar waarden tussen 19 en 22 graden. Lokaal is zelfs 23 graden mogelijk. In de voormiddag zijn reeds enkele plaatselijke buitjes mogelijk maar verwachten we tussendoor ook zonnige perioden. Na de middag neemt de bewolking toe vanaf de kust en trekt een regen- en buienzone van west naar oost over het land. Een donderslag is niet uitgesloten.

Maandag sleept een neerslagzone over onze streken en is het meestal zwaarbewolkt. Een onweer is niet uitgesloten. In de loop van de namiddag komen er enkele opklaringen in het zuidoosten van het land. We halen maximaal nog zo'n 15 graden in het noordwesten, terwijl het in het zuidoosten nog tot 20 graden warm kan worden.

Dinsdag wordt het licht wisselvallig met afwisselend enkele buien en opklaringen. Maxima rond 17 graden in het centrum.



Woensdag is het aanvankelijk droog met opklaringen. In de loop van de dag bereikt een nieuwe regenzone ons land in het westen. Het oosten van het land zou het nog droog kunnen houden tot en met de avond. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

Donderdag bepaalt een regenzone ons weerbeeld. Het blijft zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima liggen rond 15 of 16 graden in het centrum.

Vrijdagochtend verlaat een regenzone geleidelijk het oosten van het land. Na de middag volgen er opklaringen maar is er kans op een bui. Maxima rond 15 graden.