Zacht weekend met kans op buien

25 mei 2019

06u47

Bron: Belga 0 HET WEER Vandaag zijn er eerst brede opklaringen over het zuidoosten van het land. Elders is het wisselend tot zwaarbewolkt en vooral in het westen kunnen er in de voormiddag enkele buien of wat lichte regen vallen. Geleidelijk verplaatst de neerslag zich naar het centrum. Dat meldt het KMI.

Deze namiddag verschijnen er meer stapelwolken, die vooral in het zuidwesten kunnen uitgroeien tot enkele buien, met zelfs kans op een donderklap. Later verschijnen er weer meer opklaringen vanaf de kust. In het noordoosten en het oosten blijft het waarschijnlijk droger. De maxima liggen tussen 15 graden op de Ardense hoogten en 19 graden in de Kempen.

Vanavond zijn er nog enkele buien mogelijk in het oosten, maar komende nacht wordt het licht tot wisselend bewolkt en droog. Later verschijnt er weer meer bewolking vanaf het westen. In het oosten blijven er meer opklaringen aanwezig. In de Ardennen en langs de Franse grens is er kans op vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Morgen wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Het blijft overwegend droog, maar enkele buitjes zijn toch niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind neemt toe tot matig uit zuidwest tot west. Aan zee kan hij soms vrij krachtig waaien. 's Avonds bereikt een regenzone de kuststreek en vervolgens trekt ze 's nachts oostwaarts over ons land.

Maandagochtend trekt de regen weg naar het oosten. Het wordt droog met vooral over het westen en het centrum opklaringen. Een lokaal buitje blijft wel mogelijk. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden. Er staat een goed voelbare westenwind.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Een donderklap is zelfs niet uitgesloten. Het wordt frisser met hooguit nog 15 graden in het centrum.

Woensdag blijft het wisselvallig, met steeds kans op buien, vooral 's namiddags. Het blijft eerder koel. De maxima liggen niet hoger dan 15 graden.

