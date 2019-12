Zacht voor de tijd van het jaar, maar onstuimig en regenachtig Redactie

20 december 2019

06u19

Bron: Belga 12 Weernieuws Vandaag trekt een regenzone van west naar oost over ons land. Na de middag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen met enkele opklaringen. Het blijft nog vrij zacht met maxima tussen 8 en 13 graden. De wind waait vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten, later ruimend naar het zuidwesten en afnemend naar matig. De rukwinden kunnen eerst nog tot 70 km per uur oplopen. Na de middag neemt de windsnelheid af, voorspelt het KMI.

Volgende nacht worden de opklaringen tijdelijk breder. In de kuststreek is er nog tijdelijk kans op een bui. Later op de nacht neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens met naar het einde van de nacht toe kans op wat regen of een buitje. De lage wolken kunnen het zicht eventueel belemmeren op de Ardense hoogten. De minima liggen tussen 3 en 7 graden.

Morgen verwacht het KMI wolken en opklaringen. Een lokale bui is mogelijk, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas, maar het blijft overwegend droog. Een actievere regenzone bereikt ons land zaterdagavond en -nacht. Het is wat minder zacht dan de voorgaande dagen met maxima van 4 graden in de Hoge Ardennen tot 8 à 10 graden in Laag- en Midden-België.

Zondag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien. Op het einde van de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen met ook opklaringen. We halen maxima van 4 of 5 graden op het Ardense reliëf tot 9 graden aan de kust.